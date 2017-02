1.000 Euro für das ‟Öffentliche Wohnzimmer“

TRIER. In der Vorweihnachtszeit bot die City-Initiative Trier e.V. in Kooperation mit der SWT Verkehrs-GmbH erneut einen kostenlosen Park & Ride-Service an. Damit verbunden war eine Spendenaktion, bei der in den Bussen sowie im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage, Spendenboxen aufgestellt wurden, in die Park & Ride-Nutzer und alle spendenfreudigen Bürger, Gäste und Besucher Triers ihren Obolus entrichten konnten. Dabei kam ein stolzer Betrag zusammen, der von den Stadtwerken Trier auf 1.000 Euro aufgerundet wurde.

Der Empfänger der Spende ist der fidibus e.V., Zentrum für Familie, Begegnung, Kultur e. V. Das Familienzentrum ‟ist ein Ort zum Wohlfühlen für Menschen aller Altersstufen und Nationen, mit und ohne Beeinträchtigungen“, so die erste Vorsitzende Silvia Willwertz.

Die Spende, so Willwertz weiter, fließt in den ‟Offenen Treff für Jung und Alt“, einer Art ‟öffentliches Wohnzimmer mit Wohlfühlatmosphäre“, der gerne von Eltern mit Babys, Kleinkindern, Kindern im Kindergarten- und Schulalter, Großeltern mit ihren Enkelkindern und auch von alleinstehenden Menschen als Anlauf- und Kontaktstelle genutzt wird.

Alle fidibus-Angebote im Familienzentrum und in den vielfältigen Projektkooperationen in KiTas, Schulen und anderen Einrichtungen richten sich an Familien in all ihren heutigen Erscheinungsformen: Sie sind offen für alle, multikulturell und generationsübergreifend. (tr)



