1. Platz für Florian Matthies von der Hochschule Trier

TRIER/FRANKFURT. Zum 16. Mal vergab die DZ BANK Gruppe in Frankfurt am Main den höchstdotierten Hochschulpreis der deutschen Wirtschaft. Mit insgesamt 24.000 Euro Preisgeld wurden die besten sechs akademischen Abschlussarbeiten im Bereich “Banking & Finance“ prämiert.

In der Bachelor-Kategorie (125 Bewerber) gewann Florian Matthies, Hochschule Trier, mit seiner ‟Empirischen Analyse zur Schätzung von Assetkorrelationen im Vasicek-Kreditportfoliomodell“. Matthies vergleicht zwei Modelle, um Kreditportfoliorisiken zu bestimmen und hat dabei laut Einschätzung der Jury ‟eine gute Brücke zwischen Theorie und Praxis gelegt“. Ausschlaggebend für den ersten Platz war die ‟sehr hohe Bedeutung und Aktualität insbesondere vor dem Hintergrund der Diskussion um Modellrisiken in regulatorischen Risikomodellen“. Florian Matthies konnte sich in einem hochklassigen Teilnehmerfeld auch über Deutschland hinaus (10% Bewerbungen von ausländischen Hochschulen) durchsetzen.

Insgesamt 244 Hochschulabsolventen hatten sich um die Auszeichnung beworben. (tr)



