1. Trierer Musikbürgerfest am Moselufer

TRIER. Am kommenden Sonntag, 2. Oktober, startet in Trier ein neues Projekt mit einem großen Live-Musik-Programm. Die Benefizveranstaltung findet am Moselufer, am Steg 191 (an der Jugendherberge) statt. Mit dem Erlös aus dem Getränke- und Essenverkauf (nach Abzug der Selbstkosten) und den Spenden wird die Trierer Kultur-, Kunst- und Musikszene unterstützt. Das Musikbürgerfest – Motto ″Musik, Spaß und gute Laune″ – startet um elf Uhr mit dem Frühschoppen.

Das musikalische Liveprogramm bestreiten:

♦ Steff Becker

♦ Strings ‘N’ Stories

♦ Charlie

♦ Mambo Schinki

♦ Bertrand Gomez (Singer/Songwriter)

♦ Metthi Deutschen (Trier-Medley)

♦ Lemmi

Der Eintritt zum Trierer Musikbürgerfest ist frei. ″Beim freiwilligen Austritt″ sind Spenden für die Trierer Kultur-, Kunst- und Musikszene willkommen. Weitere Infos gibt’s auf der Facebook-Seite des Petrusbräu. (tr)