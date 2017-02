15.000 Trierer haben keinen deutschen Pass

TRIER. Die Botschaft ist klar und deutlich: ‟Wir sind Trier‟. Unter diesen Oberbegriff hatte der Beirat für Migration und Integration der Stadt Trier seinen zweiten Infotag für Flüchtlinge und Migranten gestellt. Eine Aktion, an der sich über 20 Institutionen und namhafte Redner beteiligten. Damit die Botschaft auch bei allen 140 Besuchern ankommen konnte, hatten die Organisatoren für eine genügende Zahl an Übersetzern gesorgt, die über zehn verschiedene Sprachen beherrschten.

Als vor einem Jahr der erste Markt der Möglichkeiten eröffnet wurde, war der Andrang riesig. Kein Wunder, drängten zu dieser Zeit doch ständig neue Flüchtlingswellen in Richtung Deutschland. Ein Jahr später hat sich die Situation beruhigt. Die Menschen, die nun hier leben, sind nicht gerade neu angekommen sondern haben zum Teil bereits erste Sprachkurse hinter sich und befinden sich nun auf der Suche nach Arbeit oder einem Studienplatz. Gut 140 Flüchtlinge und Migranten hatten sich zum Infotag in der ERA angemeldet. Um ein Maximum an Information sicherzustellen, hatte Maria Duran-Kremer, die Vorsitzende des Beirates, auch eine Reihe von Rednern eingeladen, die dafür zum Teil weite Anreisen in Kauf nahmen.

Die wohl kürzeste Anreise hatte Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Rückblickend auf die erste Veranstaltung stellte er fest, dass man vor einem Jahr situationsbedingt noch etwas sprachlos war. Aufgrund der Sprachkurse sei die Ausgangslage heute wesentlich besser und erleichtere die Kommunikation, stellte der OB fest. Dank eines funktionierenden Netzwerkes, an dem sich viele Personen und Einrichtungen beteiligt hätten, könne man sich heute ganz gezielt dem Thema Integration zuwenden. Leibe stellte zufrieden fest, dass die Menschen angekommen sind und Wohnungen gefunden haben. Nun gelte es, möglichst viele in die Arbeitswelt zu integrieren. Daran wolle auch die Stadt als drittgrößter Arbeitgeber mitwirken, betonte der OB. Seinen Ausführungen zufolge haben 15.000 der 115.000 Einwohner der Moselstadt keinen deutschen Pass. Nicht alle seien Flüchtlinge, viele kämen auch aus Zuwanderer aus allen Teilen von Europa. Für den Markt der Möglichkeiten hatte Leibe nur lobende Worte und kündigte sogleich für das kommende Jahr die dritte Auflage an.

Aus Mainz war der Bürgerbeauftragte des Landes, Dieter Burgard, angereist. Interessiert und konzentriert folgten die Zuhörer seinen Ausführungen. Und am Ende stellte sich prompt der gewünschte Effekt ein: Ein Afghane bat um ein Gespräch, das ihm auch sofort gewährt wurde.

Wie funktioniert die Integrationspolitik des Landes Rheinland-Pfalz? Eine Frage, die der Integrationsbeauftragte des Landes, Miguel Vicente, aufgriff. Wie lange er denn dafür Zeit habe, wollte er von Maria Duran Kremer wissen. Die konnte ihm angesichts zahlreicher Folgeredner lediglich zehn Minuten anbieten, was Vicente zu einem Parforceritt quer durch das Thema veranlasste. Nicht besser erging es ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann, die über die Erstaufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz referierte. Ihr folgte der Eurener Ortsvorsteher Hans-Alwin Schmitz, der über die Aufgaben eines Ortsvorstehers berichtete.

Und damit war die Liste der Redner noch lange nicht zu Ende. Der Arzt Mark Indig referierte über die Gesundheitsversorgung, Aziz Yüksek beleuchtete die Universität, Carl-Ludwig Centner (Handwerkskammer) und Alexandra Lossjew machten sich die Themenbereiche Ausbildung, Beschäftigung und Anerkennung beruflicher Abschlüsse zu eigen und Gerd Allgayer vom Bürgerservice widmete sich den Themen Sprache, Arbeit und Wohnen. Um nur einige Beispiele zu nennen.

Als um 18 Uhr nach siebenstündiger Veranstaltungsdauer die jeweiligen Institutionen und Verbände ihre Informationsstände einpackten, konnten Maria Duran Kremer und der Beirat für Migration und Integration sich gemeinsam zufrieden auf den Heimweg begeben. In der sicheren Gewissheit auf ein Wiedereshen im kommenden Jahr… (rl)

