16. Ingenieurtag an der Hochschule Trier

TRIER. Am Freitag 20. Oktober findet der Ingenieurtag des Fachbereichs Technik am Standort Schneidershof statt. In diesem Jahr wird er gemeinsam von den Fachrichtungen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik und Technische Gebäudeausstattung organisiert und richtet sich insbesondere an die derzeitigen und ehemaligen Studierenden der Hochschule sowie an alle Technikinteressierten, die einen Einblick in die tagtägliche Arbeit von Ingenieuren bekommen möchten.

Die Vorträge von zahlreichen ehemaliger Studenten und Projektpartnern repräsentieren ganz unterschiedliche Unternehmen mit fünf bis 200.000 Mitarbeitern. Im Anschluss an die Vorträge wird die Veranstaltung gemütlich in der Maschinenhalle ausklingen. Hier ergibt sich die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit den Referenten und Hochschulvertretern. Zwecks einer besseren Planung zur Teilnehmerzahl wird vorab um eine formlose Anmeldung per Mail an ingenieurtag@hochschule-trier.de gebeten. (tr)



