200 Helfer stemmen das Moselfest

TRIER. Wenn sich abertausende Menschen beim alljährlichen Moselfest vergnügen, wissen die Organisatoren, dass sie alles richtig gemacht haben. Doch während die meisten von ihnen sich dann ebenfalls amüsieren können, muss Cheforganisator Christian Reichert als Hauptverantwortlicher weiter am Ball bleiben.

Mit Sicherheit hat der 44-Jährige in den zurückliegenden Jahren auch schon erfreulichere Vorbereitungen erlebt. Denn in diesem Jahr muss die ausrichtende Gemeinschaft, der Männergesangsverein Zurlauben und die Karnevalsgesellschaft „M’r wiewelen noch“, kleinere Brötchen backen. Grund: die Arbeiten am Zurlaubener Hochwasserdamm konnten entgegen den ersten Planungen nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Was in der Konsequenz nur zwei Möglichkeiten offen ließ: Das Fest absagen oder anders gestalten.

‟In der Tat haben wir anfänglich auch über eine Absage nachgedacht‟, räumt Christian Reichert gegenüber dem reporter ein. Drei Gründe aber waren es dann am Ende, die für eine Fortsetzung sprachen: Die Durchführung des Festes war generell möglich, wenn auf einer etwas kleineren Fläche; eine Absage hätte den festen Termin des Moselfestes im fortlaufenden Terminkalender gefährdet und beim dritten Grund ging es um handfeste finanzielle Interessen: ‟Die beiden ausrichtenden Vereine, aber auch all die anderen Vereine, die an dem Fest mitwirken, sind auf die Einnahmen aus dem Moselfest angewiesen.”

Das Ergebnis der Überlegungen ist längst bekannt: Das 62. Zurlaubener Heimatfest findet statt – wenn auch in geändertem Rahmen. Die größten Einbußen hatten die Veranstalter im Bereich der Kirmesfläche: ‟Die Baufirma braucht ja auch einen Platz, um ihre Materialien zu lagern.” Das durch die Bauarbeiten in diesem Jahr weniger Fläche zur Verfügung steht, findet er zwar schade, ‟doch das ist nun mal leider nicht zu ändern.” Und fügt hinzu: ‟Aus dieser Situation haben wir planerisch und kalkulatorisch das Beste gemacht.” Das Ergebnis: ‟In früheren Jahren hatten wir um die 90 Stände. Diese Zahl mussten wir auf etwa 75 reduzieren.”

Geschäftsfeld Feuerwerk

Besonders für die Besucher wog die Absage des alljährlichen Prachtfeuerwerkes im Vorfeld schwer. Wie viele Festgäste bedauert auch Reichert, dass das alljährliche Groß-Feuerwerk in diesem Jahr ersatzlos entfallen wird. ‟Diese Maßnahme geschieht in erster Linie um die Sicherheit auf dem Festgelände, welches ja nur eingeschränkt nutzbar ist, zu gewährleisten.”

Allerdings hat ihn diese Absage auch ins Grübeln gebracht: ‟Bei mir haben viele Schifffahrtunternehmen und Busbetriebe angerufen und sich erkundigt, ob das Feuerwerk tatsächlich ausfällt.” Da sei ihm erst so richtig klar geworden, welches Geschäftsfeld das Feuerwerk für andere Unternehmen darstellt. ‟Irgendwie ist das überhaupt nicht in Ordnung‟, sagt der Cheforganisator. ‟Da tragen einige wenige Mitwirkende die exorbitanten Kosten und die touristischen Unternehmen streichen ohne eine eigene Beteiligung den vollen Gewinn ein.”

Doch Christian Reichert ist nicht der Mann, der sich von negativen Begleiterscheinungen beeindrucken lässt. So ist er nun mit einer guten Nachricht an die Öffentlichkeit getreten: ‟Sämtliche Planungen der zuständigen Mitwirkenden im Festausschuss, in den Ordnungsbehörden und der Stadt schreiten gut voran‟, freut er sich und lässt mit dieser Aussage keinen Zweifel daran, dass das ‘Zurlaubener Heimatfest 2017’- wenn auch in etwas reduzierter Form – stattfinden wird. Dabei macht der Cheforganisator keinen Hehl daraus, dass die veränderten Sicherheitskonzepte sowie die ungewohnten Abläufe in Organisation und Planungen etwas aufhalten. Aber er ist überzeugt: ‟Im Grunde genommen ist alles in trockenen Tüchern.“

Zufrieden sind die Organisatoren, dass die Abnahme des veränderten Sicherheitskonzeptes mittlerweile durch die Behörden erfolgt ist. ‟Mit der Umsetzung dieser Maßnahme können wir die Sicherheit für die Besucher absolut gewährleisten‟, zeigt sich Reichert sicher. Zwischen 35 und 40 Helfer werden für alle Bereiche der Sicherheit Sorge tragen – von der Security über die Sanitäter bis hin zur Feuerwehr. Und auch die Zahl derer, die durch ihren persönlichen Einsatz das Moselfest erst möglich machen, kann Reichert in etwa beziffern: ‟Das sind bis zu 200 Helfer.”

Wie gewohnt wird es auch in diesem Jahr wieder Tore mit Einlasskontrollen geben. Reichert: ‟Der Festausschuss bittet daher alle Besucher auf das Mitbringen von größeren Taschen, Rucksäcken, Behältnissen, etc. zu verzichten, um einen reibungslosen Ablauf am Einlass zu gewährleisten.”

Dankbar zeigt sich Reichert gegenüber den beteiligten Behörden für deren aktive Mitwirkung. Ein besonderes Lob aber spricht er gegenüber dem Baudezernat der Stadt aus: ‟Ohne die Zusammenarbeit und das Entgegenkommen von Baudezernent Andreas Ludwig und seinen Mitarbeitern hätte das Fest nicht stattfinden können.” (rl)



