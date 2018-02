200. Marx-Geburtstag mit breitem Jubiläumsprogramm

TRIER. Zum 200. Geburtstag von Karl Marx werden Leben, Werk und Wirken des großen Gelehrten in vielfältiger Weise in dessen Geburtsstadt in all ihren Facetten beleuchtet. Neben der großen Landesausstellung KARL MARX 1818–1883. LEBEN. WERK. ZEIT. bieten zahleiche Veranstaltungen die Möglichkeit, sich ein Bild von dem Menschen Marx fernab aller Vorurteile, Vereinnahmung und Klischees zu machen. Das umfangreiche Jubiläumsprogramm wurde heute im Kulturzentrum Tuchfabrik Trier (TUFA) vorgestellt. Es umfasst derzeit rund 300 Veranstaltungstermine. Hinzu kommen ca. 300 öffentliche Führungen sowie Themenführungen und diverse Begleitprogramme in den Museen.

Eine Person wie Marx lädt dazu ein, sich in vielfältiger Art mit ihr auseinanderzusetzen“, so der Aufsichtsrats- und Beiratsvorsitzende Professor Salvatore Barbaro, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. “Das umfassende Rahmenprogramm bietet mit Impulsen aus Kunst, Wissenschaft und Politik viele Anlässe und Anstöße, die Ideen und das Wirken des weltbekannten Philosophen zu diskutieren.“ Die Landesregierung unterstützt zahlreiche Projekte aus dem Jubiläumsprogramm insbesondere durch Förderung der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur und des Kultursommers Rheinland-Pfalz, der in diesem Jahr unter dem Motto “Industrie-Kultur“ steht. “Das Engagement der Kulturschaffenden im Rahmen des Karl Marx-Jubiläums in der Region, aber auch darüber hinaus ist beeindruckend“, meint Barbaro.

Auch Thomas Schmitt, Kulturdezernent der Stadt Trier, freut sich, dass sich die Trierer Kulturszene zum Jubiläumsjahr dem internationalen Publikum mit einem Begleitprogramm mit solch einem breiten Spektrum vorstellt: “Die Kultur- und Bildungsinstitutionen sowie die freie Szene beleuchten Marx in all seinen Facetten. Über das ganze Jahr hinweg haben Bürger und Besucher die Möglichkeit, neue und bislang unbekannte Seiten des berühmten Trierers zu entdecken. Es freut mich, dass mit vereinten Kräften unter maßgeblicher Beteiligung der Stadt Trier ein so anspruchsvolles und ansprechendes Programm auf die Beine gestellt wurde.“ Rudolf Hahn, der seit 2015 das Jubiläumsprogramm koordiniert und erster Ansprechpartner für alle Veranstalter war, ergänzt: “Ich bin begeistert, wie vielfältig und differenziert das Jubiläumsprogramm geworden ist und wie viele Menschen sich produktiv und kreativ eingebracht haben.“

Neben der Landesausstellung mit den beiden Standorten Rheinisches Landesmuseum Trier und Stadtmuseum Simeonstift Trier, und den beiden Partnerausstellungen, der neueröffneten Dauerausstellung im Museum Karl-Marx-Haus der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Sonderausstellung LebensWert Arbeit im Museum am Dom sind 20 weitere Ausstellungen geplant. Die Tuchfabrik zeigt z.B. “G E L D R A U S C H. Das Kapital ruft zum großen MoneyFest!“ in der Tuchfabrik Trier (TUFA). Teneka Beckers, die Geschäftsführerin TUFA sagte am heutigen Freitag: “Dass Karl Marx Trierer war, spielt für uns als soziokulturelles Zentrum eine wichtige Rolle, denn wir sind ganz bewusst regional verortet und beschäftigen uns mit Themen, die für Trier und seine Umgebung relevant sind. Gleichzeitig interessiert uns natürlich die überregionale Bedeutung und Strahlkraft: durch die Anbindung an die großen Ausstellungen erhoffen wir uns eine erhöhte Aufmerksamkeit. Zudem glauben wir mit unserer Revue und unserer Ausstellung einen relevanten Beitrag zur Marx Rezeption leisten zu können.“

65 Bühnenprogramme und 20 Musikveranstaltungen

Auch auf der Bühne erwacht der große Denker zum Leben: Allein 65 Bühnenprogramme und 20 Musikveranstaltungen sind geplant. Die Palette reicht von der Uraufführung des Schauspiels von Joshua Sobol “Marx’ Bankett“ über “Die Karl Marx Revue“ bis zu Marx-Salons beim Moselmusikfestival. Unter dem Titel “Wilde Lieder“ (Kooperation mit hr2 und BBC) sind Komponisten aus der ganzen Welt dazu eingeladen, sich mit den Gedanken von Karl Marx auseinanderzusetzen und diese zu vertonen. In szenischen Lesungen befassen sich Schauspieler u.a. mit den Briefwechseln, die Marx mit seiner Familie oder Friedrich Engels führte. Der Spielfilm “Der junge Karl Marx“ wird ebenso gezeigt wie Kurzfilme aus der KAPITAL-Kurzfilmtour 2018 u.a. in der Kombination von Film “Die Marx Brothers im Kaufhaus“ (1941) und Vortrag “Die Entwicklung der Kaufkultur in Trier seit 1900”.

Mit der Wirkungsgeschichte setzen sich neben Ausstellung im Museum Karl-Marx-Haus auch weitere Ausstellungen auseinander, etwa “Der Kommunismus in seiner Zeit“, die Präsentation der Grafischen Arbeiten zu Karl Marx vor 1989 aus der Sammlung der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz (18. August bis 9. September, Kunstverein Trier Junge Kunst) oder “Karl Marx in der Karikatur“ (27. März bis 30. April, Rosa-Luxemburg-Stiftung und VHS Trier). Der internationale Kongress “Karl Marx 1818–2018. Konstellationen, Transformationen und Perspektiven“ unter der Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission (23. Mai bis 25. Mai, Universität Trier, Karl Marx 2018 – Ausstellungsgesellschaft mbH, Verein zur Förderung des Jubiläumsprogrammes des Karl Marx Jahres in Trier, Friedrich-Ebert-Stiftung) untersucht, inwieweit die Rezeption und Weiterentwicklung von Marx’ Denken “nach dem Marxismus“ und der sich auf ihn berufenden politischen Regime gediehen ist. Zu Gast sein werden der renommierte Marx-Experten wie Jonathan Sperber (University of Missouri, USA) und Gareth Steadman Jones (London, UK). Mit Karl Schlögel (“Das sowjetische Jahrhundert“) kommt im Herbst 2018 ein Experte zum Thema Kommunismus nach Trier. Die wissenschaftliche Leiterin des Ausstellungsprojektes, Professorin Beatrix Bouvier hält am 4. Oktober einen Vortrag mit dem Thema “Vom Manifest zum Gulag? Karl Marx und der Kommunismus an der Macht”. Zahlreiche Veranstaltungen widmen sich einer undogmatischen Beschäftigung mit Marx und dessen Denken im 21. Jahrhundert und stellen diese zur Diskussion (etwa zum Thema Industrie 4.0). (tr)



