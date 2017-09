247 Ausgaben aus 59 Ländern und Regionen

TRIER. Nur 23 Seiten umfasste ‟Das Kommunistische Manifest‟ von Karl Marx und Friedrich Engels. Eine Schrift, die aber rund um die Welt ging und in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Anlässlich der Landesausstellung über das Leben und Wirken des Trierer Philosophen Karl Marx trafen am heutigen Freitag drei Kisten mit 247 internationalen Ausgaben des Manifestes im Rheinischen Landesmuseum ein. Leihgeber der bedeutenden Schriftstücke ist das Historische Zentrum Wuppertal.

Die Vorfreude auf die kommende Ausstellung ist Marcus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums, bereits heute anzusehen. Gemeinsam mit Rainer Auts, dem Geschäftsführer der Karl Marx 2018-Ausstellungsgesellschaft, begrüßte er eine große Zahl an Journalisten, die die Organisatoren quasi als Premierengäste und Zugucker beim Auspacken der Kisten eingeladen hatten. Noch sind es acht Monate hin bis zur Eröffnung der Ausstellung, ‟und doch befinden wir uns schon auf der Zielgeraden‟, freute sich der Leiter des Landesmuseums.

Einer, der jedes einzelne Exemplar genau kennt, ist Eberhard Illner, Leiter des Historischen Zentrums Wuppertal. Er teilte mit, dass die Sammlung aus 59 Ländern und Regionen stammt und in ebenso viele Sprachen und Dialekte übersetzt wurde. ‟Nicht nur in jenen Ländern, in denen sich eine starke Arbeiterbewegung oder ein real existierender Sozialismus herausgebildet hatte, fand die Schrift eine starke Verbreitung‟, sagte Illner. Auch in den Ländern Asiens, Afrikas und Südamerikas, wo der Kapitalismus noch nicht Fuß gefasst hatte, sei die Botschatf des Manifestes auf offene Ohren gestoßen.

Die unterschiedlichen Ausgaben der Sammlung, deren kleinstes Exemplar gerade einmal vier Zentimeter groß ist, dokumentieren ein Stück publizistischer Geschichte. So sind sie teilweise von bekannten zeitgenössischen Künstlern kunstvoll ausgeschmückt und illustriert oder mit besonderen Widmungen versehen.So ist der Umschlag einer dänischen Ausgabe eine Reminiszenz an die Olympischen Spiele von 1968: Der Holzschnitt der dänischen Künstlerin und Schriftstellerin Dea Trier Mørch stellt zwei mit Medaillen ausgezeichnete Sportler mit in die Luft erhobenen Fäusten dar.

Die deutschen Ausgaben dokumentieren insbesondere anhand ihrer Vorworte die deutsche Geschichte. Interessant auch die Auflagenzahlen, die einen Aufschluss über die Rezeption des ‟Kommunistischen Manifestes‟ geben: Während das älteste Exemplar der Sammlung aus dem Jahr 1891 in einer Auflage von 15.000 gedruckt wurde, verbreitete der Ost-Berliner Verlag rund 70 Jahre später im Auftrag der SED rund 1,5 Millionen Mal.

Das Kommunistische Manifest

Das 1848 als ‟Manifest der Kommunistischen Partei‟ im Auftrag des Londoner Bundes der Kommunisten entstandene Werk zählt zu den wichtigsten politischen Programmschriften. Sein Anfang ‟Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus‟ und sein Ende ‟Proletarier aller Länder vereinigt euch!” sind weltbekannt. 2013 wurde das Manifest in das UNESCO-Weltregister ‟Memory of the World‟ aufgenommen. (rl/tr)



Drucken