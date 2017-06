25 Jahre Wald-Jugendspiele in Trier

TRIER. TRIER. Seit 25 Jahren veranstaltet das Forstamt Trier alljährlich die Wald-Jugendspiele. 30 524 Kinder waren hier seit 1992 zu Gast, 1435 Schulklassen haben teilgenommen.

Das Interesse ist ungebrochen: ‟Über 90 teilnehmende Schulklassen bei den Wald-Jugendspielen ab nächster Woche sind ein ermutigender Beweis für das hohe Natur- und Waldinteresse der Schulen, Kinder und Lehrer sowie eine Anerkennung unserer Arbeit als Forstleute für den Naturkundeunterricht“, erklärt Forstdirektor Gundolf Bartmann.

Anlässlich des Jubiläums steht auch eine Feier auf dem Programm. Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird am kommenden Freitag ab 14 Uhr den Forstleuten persönlich gratulieren. Am Umweltbildungspavillon im Forstamtsgarten wird sie die Festrede halten aber auch mit Kindern beispielhaft an den Waldjugendspielen im Miniformat teilnehmen.

Umrahmt wird die Feier mit Musik der Bläsercombo des Stefan Andres Gymnasiums Schweich und Andreas Sittmann mit Freunden. (tr)



