25 Menschen zu den Sakramenten zugelassen

TRIER. Traditionell findet am ersten Fastensonntag im Trierer Dom eine besondere Feier für das Bistum Trier statt: die festliche Taufzulassung. 25 Erwachsene und Kinder wurden am 18. Februar von Bischof Stephan Ackermann zu den Sakramenten zugelassen.

An Ostern werden die meisten von ihnen in den Heimatgemeinden getauft und gefirmt und damit in die Gemeinschaft der Bistumskirche aufgenommen.

Neben gebürtigen Deutschen sind es Menschen aus Italien, dem Iran und Irak, aus Armenien und Bangladesch, die sich seit rund einem halben Jahr auf den Empfang der Sakramente vorbereiten. (tr)



