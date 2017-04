250 Jahre Johann Hugo Wyttenbach

TRIER. Vor 250 Jahren, am 6. April 1767, wurde Johann Hugo Wyttenbach geboren. Nicht nur als Lehrer von Karl Marx, sondern auch als Direktor der Trierer Stadtbibliothek und Altertumsforscher machte er sich um die Stadt verdient. Er stand in regem Austausch mit den großen Denkern seiner Zeit: Johann Wolfgang Goethe führte er bei einem Besuch persönlich durch die Stadt. In einer Kurzführung zur Mittagszeit am Donnerstag, 6. April, im Stadtmuseum Simeonstift beleuchtet Museumsmitarbeiter Bernd Röder in einer Kurzführung das Leben und Werk dieses wichtigen Trierer Gelehrten in einer Zeit des Umbruchs.

Die Führung findet in der Kabinettausstellung zu Wyttenbachs Schwager Johann Anton Ramboux statt, in der ein Porträt ausgestellt ist. Die Führung beginnt um 13 Uhr und dauert circa 30 Minuten. Die Führung ist kostenlos, der Museumseintritt beträgt regulär 5,50 Euro. (tr)



