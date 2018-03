2,54 Mio. Euro für den Nikolaus-Koch-Platz

TRIER. Bei größeren Projekten verweist Andreas Ludwig gerne auf seine Lebenserfahrung: “Bauen ist immer ein Abenteuer”. Was der gelernte Architekt und Baudezernent der Stadt Trier damit sagen will, liegt auf der Hand: Jedes Bauvorhaben bringt unvorhersehbare Unwägbarkeiten mit sich. Im Fall der Neugestaltung des Nikolaus-Koch-Platzes hoffen aber alles Beteiligten darauf, dass diese so gering wie möglich ausfallen werden.

“Warum findet diese Maßnahme überhaupt statt?” Eine Frage, die aktuell in der Stadt gar nicht so selten in den Raum gestellt wird. Der Baudezernent kann das verstehen, schließlich scheint auf den ersten Blick doch alles in Ordnung. Was aber nicht in Ordnung ist, das zeigt Ludwig sofort auf. “Die Verkehrsführung ist nicht klar erkennbar, die Barrierefreiheit an den Haltestellen und den Straßenquerungen nicht gegeben, die Baumwurzeln haben das Pflaster gehoben und die Verkehrswege zu einer Berg-und-Tal-Bahn gemacht.”

Und mit dieser Aufzählung ist der Dezernent noch nicht am Ende angekommen: “Der ÖPNV erhält eine Busbeschleunigung, neue Unterstände an den Haltestellen mit einem modernen Fahrplan-Infosystem, die Fußgänger bekommen in bestimmten Abschnitten verbreiterte Gehwege, ein zusätzlicher Fußgängerüberweg an der Justizstraße wird eingerichtet, Radfahrer werden den Nikolaus-Kochplatz künftig in beide Richtungen befahren können, Bäume werden neu gepflanzt, bestehende Baumstandorte vergrößert, neue Sitzgruppen und eine neue Beleuchtung mit kostenlosem WLAN-Netz installiert.”

Arbeiten beginnen am Dienstag, 3. April

Ein ehrgeiziges Vorhaben, das wegen der Größe und detailreichen Arbeiten nicht in diesem Jahr zu Ende gebracht werden kann und sich in das kommende Jahr hineinziehen wird. Für die Baukosten rechnet die Stadt mit 2,54 Mio. Euro, alleine die Tiefbauarbeiten schlagen mit 1,92 Mio. Euro zu Buche. Auch die Stadtwerke beteiligen sich an den Kosten. Für die Leitungserneuerung wird sich ihr Anteil auf 0,62 Mio. Euro belaufen.

Am Dienstag nach Ostern, dem 3. April, soll das Bauvorhaben in Angriff genommen werden. Dann kommen die Bagger, werden als erste Maßnahme die Verkehrsinsel an der Justizstraße entfernen. Vorher aber wird noch die Ampelanlage demontiert und durch eine mobile Anlage ersetzt.

Während der Bauarbeiten soll die gewohnte Verkehrsführung für die Busse in beiden Verkehrsrichtungen über die Justizstraße beibehalten werden. Die Haltestelle Justizstraße in Richtung Pferdemarkt wird in die Zuckerbergstraße verlegt, gegenüber der Einfahrt des City Parkhauses.

Im Verlauf des zweiten Bauabschnittes ist eine Sperrung der Kreuzung Böhmerstraße/Metzelstraße erforderlich. Dem soll in der Metzelstraße mit der Aufhebung der Einbahnstraßenregelung begegnet werden. Die Ein- und Ausfahrt in die Metzelstraße erfolgt dann über die Zuckerbergstraße/Stresemannstraße.

Ab dem 3. Bauabschnitt gibt es eine Sperrung der Zufahrt über den Nikolaus-Koch-Platz über die Böhmerstraße. Die Einbahnstraßenregelung in der Metzelstraße bleibt aufgehoben. Die Zufahrt zum Hotel Park Plaza, zur Tiefgarage und zur Galeria Kaufhof (Lieferverkehr) erfolgt über die Metzelstraße.

“Wir rechnen alles in allem mit einer Baudauer von voraussichtlich 18 Monaten”, sagt der Dezernent, wobei ihm das Wörtlichen “voraussichtlich” besonders wichtig ist. Denn wie schon eingangs erwähnt: “Bauen ist immer ein Abenteuer”… (rl)



