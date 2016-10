TRIER. Am 14. Und 15.Oktober lädt die Hausbrauerei Kraft Bräu kn Olewig zum 3. Trierer Bierfestival ein, dem heimischen Bier-Event des Jahres. Statt Einheitsgebräu aus der Fabrik kann traditionelle und handwerkliche Braukunst erlebt werden, vor allem aber Genuss und Vielfalt. Die Besucher erwartet eine Auswahl leidenschaftlich gebrauter Craft Biere aus Europa, Deutschland und dem Trierer Land. Mit dabei sind so namhafte Brauereien wie Riegele, Von Freude und Sander Biermanufaktur. Im überdachten Biergarten des Blesius Garten präsentieren die Braukünstler am Freitag ab 16 Uhr und am Samstag ab 15 Uhr über 100 verschiedene Biersorten.

Für den Bierkenner heißt es dann, sich mit Verkostungsglas an den einzelnen Ständen auf Erkundungstour zu begeben. Ob ein spritziges Ale, ein kräftiges Porter, ein Rauchbier oder Weißbier, für jeden Bierliebhaber findet sich etwas. Als gute Grundlage werden passend zum Bier schmackhafte Street-Food-Kreationen angeboten.

Wo: Blesius Garten, Olewiger Str. 135

Wann: Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 15 Uhr

Eintritt: 6 Euoo inkl. Verkostungsglas

Bierprobe: 1 Euro für 0,1 l (besondere Kreationen können etwas teurer sein)