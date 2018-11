TRIER/MAINZ. “Das Land fördert die Sporthallen in Feyen und West mit weiteren je 148.000 Euro. Diese Nachricht ist besonders überraschend, da Ministerpräsidentin Malu Dreyer erst jüngst die Förderbescheide von 4.5 Millionen Euro für diese beiden Hallen übergeben hat. Nun kommt noch weiteres Geld aus dem Land, und dies hilft vor Ort natürlich sehr”, teilt der Trierer Landtagsabgeordnete Sven Teuber (SPD) mit.

Die Sporthallen in Feyen und West sind Zwei-Feld Hallen, die den Schulen und den Vereinen eine hervorragende Infrastruktur zur Verfügung stellen.

“Der Sport lebt vom Ehrenamt und ist ein bedeutender Teil für die Integration, unsere Gesundheit und das Miteinander in unserer Gesellschaft. Ich danke allen Engagierten in den Vereinen und Schulen, die hier täglich engagiert sind. Ich wünsche mir nach wie vor mit meiner SPD-Stadtratsfraktion eine zusätzliche Innenstadtsporthalle, um die angespannte Situation gerade in den Wintermonaten weiter zu entlasten und unnötige Fahrtzeiten an den Schulen zu reduzieren, um sie für den Sport nutzen zu können. Die Verwaltung prüft gemeinsam mit dem Land, ob es Fördergrundlagen für eine solche zusätzliche, neue Sporthalle geben könnte”, gibt Teuber einen Ausblick auf die weitere Entwicklung in der Sportinfrastruktur Triers.



