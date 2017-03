37 Millionen Euro für Trierer Schulen

TRIER. Knapp 37 Millionen Euro wurden seit 2013 in Trierer Schulen investiert. Dies teilte das Schuldezernat auf Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion mit. Die Verwaltung summierte dabei sämtliche Ausgaben auf, darunter Brandschutz- und sicherheitstechnische Maßnahmen, Sanierungen im Sanitärbereich, Fachklassensanierungen, Gebäudesanierungen wie etwa die Herrichtung des Robert-Schumann-Gebäudes und der weitere Ausbau der ersten IGS auf dem Wolfsberg.

“Die Sanierung der Schulen in Trier kommt mit großen Schritten voran”, so die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Carola Siemon. “Die Kraftanstrengung in den vergangenen Haushalten zeigt Wirkung. Die beeindruckende Summe von 37 Millionen ist ein deutlicher Beweis. Ein voller Erfolg für die Bildung in Trier. Unser Dank gilt dem Stadtrat, der Stadtverwaltung, dem Schuldezernenten Andreas Ludwig und dem Finanzdezernenten der Stadt, Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Diese Kraftanstrengung gelingt nur gemeinsam.”

“Wir haben Wort gehalten”, betont SPD-Fraktions- und Parteichef Sven Teuber. “2014 sind wir angetreten, der Bildung erste Priorität zu geben. Unsere Anfrage zeigt, mit knapp 37 Millionen Investitionen in den letzten drei Jahren haben wir die Haushaltspriorität auf den Schul- und Bildungsbereich gelegt. Aber wir werden nicht ruhen. Weitere Gebäude- und insbesondere Toilettensanierungen stehen an, damit unsere Kinder gute Bedindungen für das Lernen vorfinden. Aus unserer Sicht gibt es noch viel für gute Schulen in Trier zu tun. Wir bleiben dran”, so Teuber. (et)



