37 Talente zum Landeswettbewerb “Jugend musiziert”

TRIER. Nach dem traditionellen Neujahrskonzert stand am vergangenen Wochenende in der Karl-Berg-Musikschule mit dem “Jugend musiziert“-Regionalwettbewerb die nächste größere Veranstaltung auf dem Programm. Dabei gingen insgesamt rund 80 Nachwuchsmusiker im Alter von sieben bis 19 Jahre aus Trier sowie aus den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel an den Start. Veranstalter des bundesweiten Wettbewerbs ist der Deutsche Musikrat. Die städtische Karl-Berg-Musikschule richtet die Veranstaltung als Partner vor Ort mit Unterstützung der Sparkasse Trier aus.

Nach einem erfolgreichen Wochenende mit vielen Preisen stand fest, dass in der Solo- oder Ensemblewertung 37 Teilnehmer die Region Trier bei dem Landeswettbewerb vertreten. „Fast die Hälfte von ihnen haben einen ersten Preis mit Weiterleitung nach Mainz erhalten. So ein gutes Ergebnis hatten wir noch nie“, freute sich Musikschulchefin Pia Langer, die den Wettbewerb geleitet hatte. Viele Besucher verfolgten die Konzerte im Musikschulgebäude in der Paulinstraße. Die Gewinner der verschiedenen Kategorien treten bei einem Preisträgerkonzert am Sonntag, 11. März, 17 Uhr, im Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais auf. Die Ergebnisse des Trierer Regionalwettbewerbs stehen auf der Website der Musikschule als Download zur Verfügung. (tr)



