400 begeisterte Zuhörer

TRIER. Vor rund 400 begeisterten Zuhörern hat das Orchester des Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasiums (AMG) sein diesjähriges Jahreskonzert mit vielfältigen Stücken präsentiert. Die Solistinnen (Susanne Dewald und Kirstin Roos an der Violine sowie Carolin Welter an der Posaune) ließen souverän die anspruchsvollen Passagen in der Aula des AMG erklingen. Unter der Leitung von Uli Krupp spielte das etwa 90-köpfige Orchester in knapp zwei Stunden zahlreiche Stücke, so von Rimsky-Korsakow, Tschaikowski, Humperdinck und Saint-Saëns. Das Jahreskonzert ist traditionell ein Abschiedskonzert für die Abiturientinnen des AMG. Mit rührenden musikalischen Grüßen wurden sie von den jüngeren Musikerinnen verabschiedet. (tr)



