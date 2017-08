400 Jahre MJC Trier – Lars Reichow in St. Maximin

TRIER. Die ursprünglich “Marianische Jünglingscongregation von 1617” ist heute in Trier und Umgebung nur unter dem Kürzel MJC bekannt. Jedermann in der Region weiß, was hinter diesen drei Buchstaben steckt. Die MJC ist die älteste aktive Jugendorganisation in Deutschland und findet ihre erste urkundliche Erwähnung bereits im Jahre 1573. Im Laufe ihrer Geschichte stand die MJC immer für ein Stück Lokalgeschichte. Sie gestaltete das geistige und erzieherische Leben in der Moselstadt mit und entwickelte sich dabei immer weiter. Heute ist der Mergener Hof/MJC Trier ein pulsierendes Jugendzentrum im Zentrum der Stadt, mit täglich über 70 Besuchern und einer der größten Sportvereine in Trier. In diesem Jahr schaut die MJC Trier auf ihre 400-jährige Geschichte zurück. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses veranstaltet die MJC Trier am Freitag, 1. September, 20 Uhr, in St. Maximin ein Benefizabend mit dem bekannten Kabarettisten Lars Reichow. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt zu 100 Prozent dem Jugendzentrum Mergener Hof in Trier zugute. Tickets gibt’s an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Jugendzentrum Mergener Hof in Trier. (tr)



