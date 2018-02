TRIER. Schreck am Morgen: Ein Passant fand am Freitagmorgen, 9. Februar, eine tote Frau im Bereich der Friedhofstraße in Trier-Ehrang. Die Tote war mit einem Fastnachtskostüm bekleidet.

Sofort nahm die Polizei die Ermittlungen auf und konnte bereits nach kurzer Zeit die Identität der Frau klären. Demzufolge handelt sich um eine 48-Jährige aus Trier.

Bisher liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. (tr)



