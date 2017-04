500 Nussknacker stürmen das Spielzeugmuseum

TRIER. Gut 20 Jahre lang sammelte Johannes Reuschenbach, der in Frechen bei Köln lebte, handgefertigte Nussknacker. Rund 500 verschiedene Modelle aus 100 Jahren kamen so im Laufe der Zeit zusammen. Nach seinem Tod ging die Sammlung als Schenkung komplett an das Trierer Spielzeugmuseum. Für Museumschefin Inge Ginter ein Glückfall, dem sie durch Sonderausstellungen und in Teilen durch eine Dauerausstellung Rechnung tragen will.

Von Rolf Lorig

Wer sich das lohnenswerte Spielzeugmuseum in der Dietrichstraße in unmittelbarer Nähe des Hauptmarktes anschauen will, kommt im Eingangsbereich an einem mannshohen Nussknacker vorbei. Der stammt noch aus dem Besitz von Rolf Scheurich, der mit dem Verkauf von Spielwaren in Trier erst sein Geld verdiente und dann das Spielzeugmuseum aufbaute. Seit 2010 wird das Museum von dem gemeinnützigen Verein ‟Spielzeugmuseum Trier‟ betrieben. Inge Ginter ist die zweite Vorsitzende und freut sich außerordentlich über den Neuzuggang: ‟Komischerweise hatten wir bislang keine weiteren Nussknacker in unserer Sammlung.”

Doch wie kommt eine derart umfangreiche Sammlung von Frechen nach Trier? Frank Orbons kennt die Antwort. Bis 2014 war er als Pressesprecher und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit am Theater Trier tätig. Dann wechselte er ins Rheinland, zog in die Nähe von Köln, wo er aktuell am Rheinischen Landestheater in Neuss in gleicher Funktion tätig ist. Johannes Reuschenbach war sein Schwiegervater; dessen Töchter Sabine Orbons und Susanne Pridik-Reuschenbach nach dem Tode des Vaters die Erbinnen der Sammlung.

“Man hätte die Sammlung auch bei eBay einstellen können”

Die Frauen hatten zwei Optionen: ‟Man hätte die einzelnen Stücke natürlich bei eBay einstellen können und abwarten, wie sich das entwickelt‟, sagt Sabine Orbons. Doch zusammen mit ihrer Schwester entschied sie sich gegen den Verkauf: ‟Es war bestimmt im Sinne unseres Vaters, dass die Sammlung zusammenbleibt.”

Doch wohin damit? Frank Orbons brachte das Trierer Spielzeugmuseum ins Spiel. ‟In meiner Trierer Zeit gab es dorthin vielfältige Kontakte‟, erinnert er sich gegenüber dem reporter. Also nahm die Familie Kontakt mit Inge Ginter auf und rannte mit ihrem Angebot offene Türen ein. ‟Eine solche Sammlung ist natürlich ungeheuer attraktiv für unser Museum‟, freut sich die zweite Vorsitzende. Dabei kann Inge Ginter über mangelnde Exponate nicht klagen. In dem barrierefreien Spielzeugmuseum rufen verteilt auf zwei Etagen und 500 m2 Ausstellungsstücke etwa 5000 Einzelteile die Erinnerungen bei den Besuchern wach.

Erinnerungen – davon gibt es auch bei den beiden Schwestern eine ganze Menge. Was die Spurensuche deutlich macht. Was war die Ursache für die Sammelleidenschaft des Vaters? ‟Die Liebe zu den Nussknackern findet sich mit Sicherheit im weihnachtlichen Brauchtum‟, vermutet Susanne Pridik-Reuschenbach: ‟Vater erzählte oft von Weihnachten in seiner Kindheit. Das waren Feste mit vielen geheimnisvollen Ritualen.”

So richtig losgegangen mit dem Sammeln aber sei es erst zu Beginn der 90er Jahre. ‟Da waren unsere Eltern im Kurort Seiffen im Erzgebirge‟, erinnert sich Sabine Orbons. Und damit mitten in der Heimat der Nussknacker. ‟Da haben unsere Eltern die ersten Exemplare gekauft und der Ort hat sie in der Folge nicht wieder losgelassen.” Regelmäßig zog es in der Folge die Reuschenbachs ins Erzgebirge, wo sie in Geschäften, aber auch auf Flohmärkten, ständig neue Exemplare entdeckten und kauften. ‟Als dann aber der Kommerz durchkam und auf die Bestellung von Amerikanern hin plötzlich auch Cowboys als Nussknacker in den Regalen standen, verlor mein Schwiegervater schlagartig das Interesse an den Fahrten nach Seiffen‟, berichtet Frank Orbons. Stattdessen hörte sich Johannes Reuschenbach im Kreis von Sammlerfreunden um, wo er weitere Exemplare entdeckte und erstand.

Nach Feierabend bei den Nussknackern entspannt

Doch wie präsentiert man seine Sammlung zu Hause? Der Vater habe im Keller einen großen Raum gehabt, in dem ein zweistöckiger Schrank die wichtigsten Sammlerstücke beherbergte. ‟Wenn er dann als Rentner nach einem anstrengenden Gartentag in den Keller ging, öffnete er die Türen seiner Schränke, baute sich unmittelbar davor einen Klappstuhl auf und erfreute sich am Anblick der Nussknacker‟, sagt Susanne Pridik-Reuschenbach. ‟Und wenn es dann auf Weihnachten zuging, war das ganze Haus eine einzige Ausstellung‟, schmunzelt sie.

Im Augenblick stapeln sich die Nussknacker – gut und stoßsicher in Kartons verpackt – noch im Büro von Inge Ginter. In aller Ruhe wird sie in der nächsten Zeit eine Bestandsaufnahme durchführen und jedes einzelne Stück genau dokumentieren. Ein mannsgroßes Exemplar wie das im Eingangsbereich des Museums findet sich zwar nicht darunter. Dafür aber viele andere Größen: von zehn bis 60 Zentimetern ist alles dabei.

Etlichen Nussknackern sieht man an, dass sie nicht nur Zierstück sondern auch Gebrauchsgegenstand waren: abblätternde Farben und leichte Schäden im Holz erzählen von einem anstrengenden Leben. Andere Exemplare scheinen neu und unberührt, unter den Sockeln wieder anderer finden sich die Unterschriften ihrer Hersteller. Kurios auch die Teile, die nicht nur aus Holz bestehen: ‟Für die möglichst genaue Darstellung von Nasen oder Füßen haben die Künstler einen haltbar gemachten Brotteig verwandt‟, weiß Sabine Orbons.

Bis die Sammlung zum ersten Mal in ihrer Gesamtheit zu sehen sein wird, müssen sich die Interessenten allerdings noch ein Weilchen gedulden. Denn da will Inge Ginter an den guten Brauch im Hause Reuschenbach anknüpfen: ‟Die erste Sonderausstellung ist für die kommende Weihnachtszeit vorgesehen. Von November bis Ende Februar werden dann alle Nussknacker der Sammlung Reuschenbach zu sehen sein.”



Drucken