60 Jahre Basilika minor – Festliche Musik zum Jubiläum

TRIER. Die Renovierungsarbeiten an der barocken Basilika St. Paulin sind abgeschlossen. Paulin ist vor 60 Jahren zur Basilika minor erhoben worden. Die Pfarrei gedenkt anlässlich dieses Fubiläums dem Heiligen Paulinus. Drei Gründe zum Feiern.

Am Freitag, 31. August, findet um 19 Uhr in der Basilika Sankt Paulin in Trier ein Festakt zum Jubiläum statt. Basilikachor, Vokalensemble und Basilikaorchester von Sankt Paulin führen “Der Herr ist mein Hirte” von Joachim Reidenbach und das “Te Deum in D” von Johann Michael Haydn auf.

Reidenbachs Klangbilder über Zweifel und Zuversicht mit Versen aus dem Buch Ijob und Psalm 23 sind für Sprecher, vierstimmig gemischten Chor, Orchester und Orgel vertont. Mit lautmalerischer Musik setzt Reidenbach den Text in Musik in seine eigene Klangsprache um. Das Zusammenspiel der vier Gruppen – Sprecher, Orgel, Chor und Orchester – ist spannend und fasziniert. Michael Haydn vertonte den Text des Te Deum sehr feierlich für Chor und Orchester.

Am Sonntag, 2. September, findet zum selben Anlass ein Festhochamt in St. Paulin in Trier statt. Hier musizieren Vokalsolisten, Basilikachor, Vokalensemble und Basilikaorchester St. Paulin die Missa solemnis von Wolfgang Amadeus Mozart. Dazu da erklingt eine Kirchensonate in C von Mozart. Das Hochamt mit Bischof Dr. Stephan Ackermann beginnt 10.30 Uhr.

Zur Eröffnung des Paulinusfestes spielen am Samstag, 1. September um 17 Uhr, Martin S. Schmidt, Saxophon, Tanja Silcher, Kontrabass, und Volker Krebs Klavier moderne Lieder im Gottesdienst. Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr.

Zum Kinderorgelkonzert sind alle Kinder mit ihren Eltern eingeladen. Christina Krebs erzählt die Geschichte von der Arche Noah. Volker Krebs spielt dazu passende Musik von Johannes Matthias Michel. Das Konzert findet statt am Sonntag, 2. September, um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. (tr)



Drucken