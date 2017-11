64-jähriger Geschäftsmann aus Trier vermisst

TRIER. Seit dem 2. November wird der 64-jährige Geschäftsmann Friedhelm Bausch aus Trier vermisst. Nachdem er wie gewöhnlich am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr sein Wohnhaus in Trier-Nord zu Fuß verlassen hatte, um zur Arbeit zu gehen, verliert sich von da ab jegliche Spur. Der Trierer könnte sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden.

Der vermisste Friedhelm Bausch ist 170 cm groß, schlank und hat schütteres, weißgraues Haar. Er ist bekleidet mit einer dunklen Hose, schwarzen Schuhen, einem blauen Pullover mit V- Ausschnitt und einem dunkel karierten Hemd. Darüber trägt er eine schwarze Jacke.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei ist der 64-Jährige ohne ein Fahrzeug unterwegs.

Die Kripo Trier bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 oder an jede andere Polizeidienststelle. (tr)



