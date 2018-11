TRIER/MAINZ. “Ich freue mich sehr, dass Verkehrsminister Volker Wissing mir heute auf meine Nachfrage mitgeteilt hat, dass das Land die Sanierung der Straße ‘Zum Pfahlweiher’ in Feyen/Weismark mit einer dreiviertel Million Euro fördern wird. Sehr häufig habe ich im Ministerium im Sinne unserer Stadt genervt und es ist nun schön, dass der Förderbescheid die Stadt dieser Tage erreichen wird“, so der Trierer Landtagsabgeordnete Sven Teuber (SPD).

Mit der Maßnahme werde der Ausbauzustand der Straße “Zum Pfahlweiher” an heutige verkehrliche Anforderungen angepasst. “Darunter fallen verschiedene verkehrsberuhigende Maßnahmen, wie Fahrbahneinengungen, zusätzliche Bushaltestellen und Geschwindigkeitsbegrenzungen”, so Teuber. Bei der vorgestellten Planung sei von der Stadt auch unter Einbindung des Ortsbeirates darauf geachtet worden, “dass wegen des hohen Verkehrsaufkommens sichere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger gewährleistet sind”. Dies sei insbesondere deshalb wichtig, “weil sich in dieser Straße zwei Kindertagesstätten befinden”.

“Der Pfahlweiher verbindet zwei große Wohngebiete mit vielen Familien mit Kindern miteinander. Umso bedeutender wird die gute Planung der Stadt sein. Auf unserer Veranstaltung ‘Stadtratsfraktion vor Ort’ am vergangenen Montag in Feyen, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Wolfram Leibe und unserem Ortsvorsteher Rainer Lehnart, wurden wir in diesem Ansinnen auch durch zahlreiche Vertreter der Grundschule Feyen bestätigt”, so Teuber zur Herausforderung für die Planung. (tr)



