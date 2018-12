87-Jähriger schießt auf Schwiegersohn

TRIER. Die Polizei hat am frühen Sonntagnachmittag einen 87-jährigen Mann in der Trierer Franz-Georg-Straße festgenommen. Der Mann hatte mehrere Schüssen abgegeben und dabei seinen 47-jährigen Schwiegersohn durch einen Schuss verletzt.

Gegen 13.55 Uhr hatte eine Zeugin über Notruf die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass in dem Mehrfamilienhaus Schüsse gefallen seien. Sofort begaben sich alle verfügbaren Kräfte zum Einsatzort und sperrten die Franz-Georg-Straße ab. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 87-jährige Hausbewohner sich mit einer Waffe in seiner Wohnung befand und eine andere Person angeschossen habe. Gegen 14.20 Uhr konnte ein verletzter 47-jähriger Mann das Haus verlassen. Er hatte offensichtlich eine Schussverletzung im Brustbereich und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus worden. Über die Schwere und genaue Art der Verletzung können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Nachdem Polizeibeamte Kontakt mit dem 87-jährigen Mann aufnehmen konnten, verließ er gegen 14.30 Uhr ebenfalls das Haus. Er wurde widerstandslos festgenommen. In der Wohnung befand sich ferner eine 76-jährige Frau. Sie wurde ebenfalls an den Rettungsdienst übergeben. Ob sie verletzt ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte die Tat im Zusammenhang mit einem Familienstreit stehen. (tr)



