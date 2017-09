88-jähriger Vermisster tot aufgefunden

TRIER. Ein trauriges Ende nahm die Suche nach einem 88-jährigen vermissten Mann. Er wurde bei Schweich tot aufgefunden. Die Ermittler der Polizei Trier haben keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Seit Montag, 25. September, gegen 8 Uhr war der 88-Jährige verschwunden. Ein letzter Kontakt bestand an seiner Wohnanschrift in Trier-Pfalzel. Ermittler der Kripo Trier und der Polizei in Schweich führten mehrfach Suchmaßnahmen durch, an denen auch ein Polizeihubschrauber und ein Mantrailer beteiligt waren. Leider verliefen alle Suchmaßnahmen erfolglos.

Am heutigen Mittwoch, 27. September, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, nachdem er in Höhe Schweich-Issel eine tote Person in der Mosel treibend gesehen hatte. Die Feuerwehr barg die Leiche. (tr)



