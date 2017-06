Ab dem 15. Juni sind die Römer los!

TRIER. Römeralarm in den Kaiserthermen: Zum zweiten Mal bietet das Römerfest der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz eine besondere Gelegenheit, römisches Leben in vielen Facetten hautnah und live zu erfahren. Vom 15. – 18. Juni führen über 200 Akteure in über 30 Gruppen auf über 7000 m² anschaulich vor, wie sich das Dasein in der römischen Antike im zivilen Leben und im Militär darstellte. Darüber informierte Marcus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier, in einem Pressegespräch.

In seiner Begrüßung unterstrich Reuter, dass man mit dem diesjährigen Schwerpunkt ‟Gladiatoren“ ein passendes Thema für Trier gewählt habe, da die Stadt auch tatsächlich ein echtes Amphitheater besitzt. Kein Ort in Deutschland sei für so eine Veranstaltung derart geeignet wie Trier. War die Stadt doch einst die größte römische Stadt nördlich der Alpen und ab 300 n. Chr. auch Residenz der Kaiser. Zu ihrem Palast gehörten die Kaiserthermen, auf deren Areal auch das diesjährige Römerfest seinen Platz findet.

Als Programmkoordinator stellte Hermann Klinkhammer die Highlights des diesjährigen Events in den Vordergrund: Noch mehr als beim ersten Fest im vergangenen Jahr könne man dieses Mal mit 287 Akteuren in über 30 Gruppen aufwarten. Trotz des Themas ‟Gladiatoren“, das die Kampfsportler der römischen Antike in den Mittelpunkt stellt, handle es sich in erster Linie auch um ein Familienfest, das sich deutlich im Programm widerspiegele.

Die Stars des römischen Kampfsports stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt des Römerfestes. Dreimal am Tag führen Gladiatoren in den Kaiserthermen ihre kämpferischen Fertigkeiten in einer eigenen Arena vor. Wie schon am antiken Kaiserhof wurden hierfür Europas führende Athleten engagiert. Als größte deutsche Gruppe nimmt die “Legio XXI (21) Rapax“ (“die Räuberische“) mit 50 Legionären teil. Darüber hinaus sei die diesjährige Veranstaltung international aufgestellt, außer mit deutschen Teilnehmern auch mit solchen aus Österreich, Tschechien und Ungarn. Außerdem präsentieren sich in ihren Lagern militärische Gruppen, die das Leben der Prätorianer, Legionäre und römischen Reiter im Lagerdienst und Kampfeinsatz vorstellen. Kinder können die Treffsicherheit römischer Geschütze an einer eigens für sie konstruierten Version eines ‟Skorpions“ ausprobieren.

Breiten Raum nimmt im Programm auch das zivile Leben ein: Handwerker geben ihre antiken Betriebsgeheimnisse beim Bronzegießen, Edelsteinschleifen oder der Herstellung von Öllampen preis. Für Unwohlsein und Krankheitsfälle steht ein medicus mit Rat und Tat bereit. Kulinarisches der Römerzeit hat ein Koch für die Gäste vorbereitet, und beim scriptor zeigen sich die Römer kommunikativ mit Griffel, Wachstafel und Papyrus.

Das Programm ist für alle gedacht, besonders für Familien. Eigens für Kinder gibt es in den Lagern Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren. Gleichfalls ist fürs leibliche Wohl gesorgt: Im Gastronomiebereich werden römische und römisch inspirierte Speisen und Getränke angeboten. Erweitert habe man laut Klinkhammer das gastronomische Angebot mit zusätzlichen Ständen für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.

Mit dem ebenfalls neu hinzugekommenen, dritten Veranstaltungstag verspreche man sich – nach dem beachtlichen Erfolg von 11.000 Gästen im Jahr 2016 –, eine neue Zielmarke bei Besucherinnen und Besuchern anzupeilen. Dabei sei, so Hermann Klinkhammer, die Preisgestaltung mit einem ‟zivilen“, extrem niedrigen Eintritt im Vergleich zu anderen Römerfesten “phänomenal“. Mit der zum Trierer Touristikkonzept der GDKE zählenden AntikenCard ist außerdem der zuschlagfreie Eintritt zum Römerfest möglich. (tr)



