Abendmusik im Angela-Merici-Gymnasium

TRIER. Am Freitag, 25. November, 19.30 Uhr, findet in der Aula des Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasiums (AMG) in Trier eine abwechslungsreiche Vorführung verschiedener Ensembles statt. Unter dem Titel “Abendmusik” laden die Musikerinnen des AMG dazu ein, die Woche mit Musik abzuschließen. Auf dem Programm stehen unter anderem das Doppelkonzert für zwei Flöten (Solo-Flöten: Lea Cartus, Helen Knauf) von Domenico Cimarosa (1749-1801) sowie die Missa Festiva vom Zeitgenossen John Leavitt, die aktuell als “wichtigstes Chorwerk unserer Zeit” gehandelt wird.

Unter der Leitung von Uli Krupp präsentieren der Chor, das Kammerorchester, Kammermusikgruppen sowie die Solisten die einstudierten Werke. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden zur Unterstützung der Musikalischen Arbeit am AMG erbeten. (tr)