Abenteuer Wirtschaft: Spannende Betriebe gesucht

TRIER. Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) organisieren gemeinsam mit den Handwerkskammern und den Agenturen für Arbeit die bundesweite Woche der Ausbildung. vonb Montag, 27. März, an starten täglich Aktionen, die alle unter dem Motto “Gemeinsam für Ausbildung” stehen.

Die IHK Trier beteiligt sich an der Woche unter anderen mit dem Projekt “Abenteuer Wirtschaft”. Schülern können dabei Ausbildung hautnah erleben. Dazu öffnen viele Betriebe aus der Region Trier eine Woche lang ihre Türen und laden die Jugendlichen zu Betriebserkundungen, Workshops, Schnupperpraktika, Probearbeiten und weiteren Aktionen ein. Den Schülern soll so die Vielfalt der Ausbildungsberufe und Zukunftsperspektiven der dualen Ausbildung vorgestellt werden. Bereits jetzt nehmen mehr als 50 Betriebe an der Aktion teil. Für die Unternehmen stellt “Abenteuer Wirtschaft” eine ausgezeichnete Plattform dar, auf der sie sich als attraktiver Ausbildungsbetrieb in der Region vorstellen können.

Betriebe, die noch an dem Projekt “Abenteuer Wirtschaft” teilnehmen möchten, können sich noch bis Dienstag, 28. Februar anmelden.

Weitere Informationen und Anmeldung bei: IHK Trier, Alexandra Lossjew, Telefon (06 51) 97 77-3 60, E-Mail: lossjew@trier.ihk.de. (tr)



