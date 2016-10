TRIER. Zum Abschied vom Trierer Weihbischof Helmut Dieser lädt das Bistum Trier am Sonntag, 30. Oktober, 16 Uhr, zu einem Vesper-Gottesdienst im Trierer Dom ein. Dieser war am 23. September von Papst Franziskus zum Bischof von Aachen ernannt worden. Seine Amtseinführung ist am 12. November um 9.30 Uhr im Aachener Dom. (tr)

Erstellt am Autor