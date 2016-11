Abwahlantrag gegen Dezernent Thomas Egger

TRIER. Paukenschlag am Mittwoch: Die Trierer SPD wird im Stadtrat einen Abwahlantrag gegen den eigenen Dezernenten Thomas Egger einbringen. Die Sozialdemokraten ziehen damit die Konsequenzen aus dem Theater-Skandal mit den Etat-Überschreitungen in Millionen-Höhe und den endlosen Personalquerelen am Kulturhaus. Neben Noch-Intendant Karl Sibelius gilt Egger als Hauptverantwortlicher für die Dauer-Krise am Trierer Stadttheater. SPD-Fraktions- und Parteichef Sven Teuber begründete die Entscheidung am Mittwoch auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit dem fehlenden Vertrauen in den Dezernenten. “Wir sind nicht mehr davon überzeugt”, so Teuber, “dass Thomas Egger das Ruder noch herumreißen kann.” Für die SPD gibt es laut Teuber keine Alternative zur Abwahl Eggers.

Der Abwahlantrag gegen Egger hatte sich bereits seit Montag angedeutet. Am Dienstag lud Egger nach reporter-Informationen alle Amtsleiter seines Dezernats per E-Mail zu einer außerordentlichen Besprechung für den heutigen Mittwochmorgen in den Raum “Gangolf” des Rathauses ein. Das Schreiben trug den Vermerk “Eilt!”.

Auf der turnusmäßigen Pressekonferenz des Stadtvorstandes am Montag war sichtbar geworden, dass das Tischtuch zwischen Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Egger endgültig zerschnitten ist. Die beiden Sozialdemokraten an der Rathaus-Spitze hatten sich nichts mehr zu sagen. Während der Pressekonferenz saß Egger bereits wie ein Fremdkörper ganz am Ende des Stadtvorstands-Tisches. Als Leibe auf dem Rathausflur noch mit Journalisten einige Hintergründe zur Theater-Causa besprach und Egger wenig später hinzustieß, verließ der Stadtchef die kleine Gruppe sofort und grußlos. Seinen Parteifreund würdigte er keines Blickes.

Der ehemalige Trierer FDP-Chef Egger wurde im Oktober 2009 durch die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP als Nachfolger von Ulrich Holkenbrink (CDU) zum Dezernenten gewählt. Ende April 2013 trat Egger aus der FDP aus. Im Sommer 2015 folgte dann der Eintritt in die SPD. Egger trat seine Amtszeit im Februar 2010 an. Bis zum Februar 2018 ist er gewählt. Die Wiederwahl sollte im Herbst 2017 stattfinden.

Egger ist der erste Dezernent in der Trierer Nachkriegsgeschichte, der während seiner Amtszeit abgewählt werden würde. Nach Angaben Teubers sind die anderen Fraktionen bereits über den Vorstoß der Sozialdemokraten informiert. “Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen”, betonte Rainer Lehnart, stellvertretender Fraktionschef der Trierer SPD.

Der Dezernent lehnt laut Teuber einen freiwilligen Rücktritt weiter ab. Wann die SPD den Antrag einbringen wird, steht derzeit noch nicht fest. Für die Sitzung am 17. November ist das schon aus Fristgründen nicht mehr möglich. (et)

Ausführlicher Bericht später beim reporter.