Ackermann bittet um Spende am Diaspora-Sonntag

TRIER. Bischof Stephan Ackermann ruft die Menschen im Bistum Trier dazu auf, am Sonntag, 19. November, die Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerkes mit ihrer Spende und ihrem Gebet zu unterstützen. Sein Aufruf wird am 12. November in allen Gottesdiensten verlesen. Am Diaspora-Sonntag zeigen die katholischen Christen ihre Solidarität mit den Glaubensgeschwistern, die in Deutschland, Nordeuropa und in Estland, Lettland und Litauen in einer extremen Minderheitensituation ihren Glauben leben.

Auch im Bistum Trier gibt es Diaspora. Dieses Jahr steht die Aktion unter dem Leitwort “Unsere Identität: Segen sein”, die Kollekte ist bestimmt für katholische Minderheiten, die in der Diaspora leben. Sie setzen sich beispielsweise engagiert für ihre Mitmenschen ein und unterstützen alte, einsame und pflegebedürftige Menschen. In den weitläufigen Pfarreien Skandinaviens geben Gläubige die Botschaft Gottes weiter und wollen auf diese Weise ein Segen sein. (tr)



