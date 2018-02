Ada-Evangeliar: Vorentscheidung im Herbst

TRIER. In der Schatzkammer der Stadtbibliothek Trier schlummern viele Handschriften, die von großer Bedeutung für die Wissenschaft, aber auch für die Stadt und das Land sind. Eine davon ist das Ada-Evangeliar, das die Leithandschrift der Hofschule Karls des Großen bildet. Das Werk ist auf die Jahre 795 – 810 n. Chr. datiert und soll auf Anregung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen werden. Am heutigen Samstag informierte sich Kulturstaatssekretär Salvatore Barbaro selbst vor Ort und überreichte bei dieser Gelegenheit auch einen Förderungsbescheid des Landes an Bibliothekschef Professor Michael Embach.

“Es ist ein besonderes Erlebnis, das Ada-Evangeliar – ein herausragendes Kunst- und Kulturobjekt des frühen Mittelalters – im Original sehen zu können”, zeigte sich der Staatssekretär im Anschluss an seinen Besuch gebührend beeindruckt. Besonders imponiert hatte ihm die Kunstfertigkeit, mit der die mittelalterlichen Mönche in der karolingischen Hofschule ihre Werke angelegt hatten. “Wenn man das Evangeliar betrachtet, spürt man, welche hohe kulturelle und zivilisatorische Bedeutung von diesem historischen Zeitdokument ausgeht.”

Stadtbibliothek Trier hat die Federführung

Gute Nachrichten hatte der Staatssekretär auch noch im Gepäck. Der Antrag zur Aufnahme in das Weltdokumentenerbe sei auf einem guten Weg, erklärte er. Das Nominierungskomitee, das für das Deutsche UNESCO-Komitee die Begutachtung durchführt, habe einen Antrag befürwortet und empfohlen, diesen gemeinsam mit weiteren Bibliotheken zu stellen, die ebenfalls Handschriften der so genannten “Ada-Gruppe” aus der Hofschule Karls des Großen besitzen. Dem hätten die übrigen Bibliotheken, darunter die Britische Nationalbibliothek, die Französische Nationalbibliothek und die Rumänische Nationalbibliothek Alba Iulia zugestimmt. Aktuell werde nun der Internationale Antrag federführend von der Stadtbibliothek Trier gemeinsam mit den übrigen Bibliotheken vorbereitet.

Als nächste Stufe im Verfahren wird nun das Deutsche Nationalkomitee im Herbst über die Weitergabe des Antrags an das Internationale Komitee entscheiden. “Wir sind hier sehr zuversichtlich”, umschrieb der Staatssekretär seine Erwartungshaltung.

Wissenschaftler aus der ganzen Welt

Das Geld, das Barbaro in Form eines Förderungsbescheides der Stadtbibliothek zugesagt hat, soll für einen Kongress eingesetzt werden, der vom 11. – 13. Oktober im Lesesaal der Stadtbibliothek ausgerichtet wird. Zu diesem Kongress, der die Bedeutung der in viele Länder verstreuten Handschriftengruppe wissenschaftlich dokumentieren und auf den neuesten Stand bringen soll, werden laut Professorin Claudine Moulin (Universität Trier) führende Wissenschaftler aus den USA, Israel, Österreich, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland erwartet. Sie alle kommen aus dem Bereich der Handschriften, darunter seien viele Koryphäen, aber auch zahlreiche Nachwuchskräfte. Im Rahmen dieser Tagung werde man die digitalisierten Kopien der in Paris, London, Rom und anderen Städten lagernden Originale zu einem neuen Ganzen zusammenfügen, um so die Bedeutung des Bestandes noch besser erforschen und begutachten zu können. Eine finanzielle Unterstützung kann die Stadtbibliothek auch von ihrem Freundeskreis erwarten, dessen Vorsitzender Josef Peter Mertes diese spontan Michael Embach zusagte.

Entsprechend erwartungsfroh zeigte sich Kulturdezernent Thomas Schmitt, der sich von dieser Fachtagung, an der auch interessierte Besucher teilnehmen können, neue Impulse für Trier verspricht. Für ihn finden sich die wertvollsten Zeugnisse der nachrömischen Zeit in der Schatzkammer der Stadtbibliothek: “Das ist ein Erbe, auf das man stolz sein kann und muss.” (rl)



Drucken