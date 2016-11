Ada-Evangeliar wird ausgestellt

TRIER. Das Trierer Ada-Evangeliar wird während der Welterbewoche vom 28. November bis einschließlich zum 4. Dezember in der Schatzkammer der Stadtbibliothek in der Weberbach ausgestellt. Die Handschrift wird in der Vitrine mit dem Ada-Deckel zu sehen sein. Ausnahmsweise ist in der Welterbewoche die Schatzkammer auch montags geöffnet.

Das Ada-Evangeliar gehört zu den bedeutendsten Hinterlassenschaften der Kunst und Kultur aus der Epoche Kaiser Karls des Großen. Der Kodex enthält den ganz in Gold geschriebenen Text der vier Evangelien, ferner Evangelistenporträts, Kanontafeln und Initialmalereien von höchstem Niveau. Als Leithandschrift und Inbegriff der Hofschulproduktion verleiht das Ada-Evangeliar dem geistigen Neuaufbruch der karolingischen Renaissance künstlerischen Ausdruck. Die reichhaltige Ausstattung der Handschrift bringt die fast sakramentale Wertschätzung der Evangelien zum Ausdruck.

Zum Thema − Die Seele aller gewesenen Trierer Zeit

Der mittlerweile vom Kodex abgetrennte Deckel des Ada-Evangeliars (Vorderseite) besticht durch seine kunstvolle Verbindung von spätantiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Motiven. Er spiegelt die Herrschaftslegitimation der karolingischen Kaiser, aber auch das Selbstbewusstsein der altehrwürdigen Abtei Trier-St. Maximin. Bis zur Säkularisation in der Abtei St. Maximin liegend, gelangten Kodex und Einband zu Beginn des 19. Jahrhundert in die Stadtbibliothek Trier.

Das Ada-Evangeliar und der zugehörige Einbanddeckel sind unersetzliche Originale von weltweit einmaligem Charakter. Sie bedürfen der besonderen Unterschutzstellung, um auch in den nächsten Jahrhunderten ihrer wahren Bedeutung entsprechend gewürdigt und gesichert zu sein. Weder vom Ada-Evangeliar noch vom Ada-Deckel existiert eine mittelalterliche Kopie oder ein modernes Faksimile. (tr)