Advent in St. Paulin mit Johann Sebastian Bach

TRIER. Am dritten Advent, dem Sonntag Gaudete – Freue Dich – steht Johann Sebastian Bach im Mittelpunkt der musikalischen Gestaltung der Abendmesse. Christoph Riemenschneider, Querflötist beim Philharmonischen Orchester der Stadt Trier, spielt die Sonate A-Dur BWV 1032 für Flöte und obligate Orgel und die Sonate in E-Dur BWV 1035 für Flöte und Basso continuo. An der Orgel begleitet Volker Krebs.

Der Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr, eine Viertelstunde vorher, um 18.15 Uhr, die musikalische Einstimmung. (tr)



