Advent mit besonderer Kirchenmusik in St. Paulin

TRIER. Im Advent zur Ruhe und zur Besinnung kommen mit besonderer Kirchenmusik: die Abendmesse an jedem Adventssonntag in der Basilika St. Paulin in Trier.

Draußen ist es dunkel, Kirchendecke und Chorraum sind stimmungsvoll beleuchtet – dann entsteht eine besondere Atmosphäre. Eine Atmosphäre der Ruhe, der Entspannung und des Advents. In dieser Atmosphäre finden die musikalisch besonders gestalteten Gottesdienste jeden Sonntag im Advent um 18.30 Uhr statt. Die musikalische Einstimmung auf die Gottesdienste beginnt um 18.15 Uhr.

Der Bariton Bonko Karadjov singt am zweiten Sonntag im Advent in der Abendmesse von Johann Sebastian Bach “Mache dich mein Herze rein”, von Felix Mendelssohn Bartholdy “Gott sei mir gnädig” aus Paulus, von Georg Friedrich Händel aus dem Messiah, sowie andere Werke. Der Sänger wird zudem auf seinem Horn Werke alter Meister spielen. (tr)



Drucken