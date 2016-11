Adventliches Orgelkonzert in St. Helena

TRIER. In der Reihe „Kirchenmusik in St. Helena“ spielt Regionalkantor Armin Lamar, Saarlouis, am Sonntag, 27. November 2016, um 17.00 Uhr, ein Orgelkonzert mit Werken von Bruhns, Bach, Guilmant und anderen Komponisten.

Das Orgelkonzert zum ersten Advent ist die besinnliche Einstimmung auf eine oft von Hektik und stressgeprägten Vorweihnachtszeit. Als Veranstalter lädt der Orgelförderkreis St. Helena zu einer Stunde Zeit und Besinnlichkeit bei hervorragender Orgelmusik in der Pfarrkirche St. Helena in Trier-Euren ein.

Der 1971 in Dillingen/Saar geborene Armin Lamar leitet als Regionalkantor die Fachstelle für Kirchenmusik Saarlouis. Er studierte Kirchenmusik an der Hochschule für Musik Saarbrücken underweiterte seine musikalische Ausbildung durch viele Meisterkurse für Orgel- und Chorleitung. Zahlreiche Konzerte im In- und Ausland sowie CD-Aufnahmen beim Saarländischen Rundfunk dokumentieren seine künstlerische Tätigkeit. Er ist künstlerischer Leiter des Fördervereins „Klingende Kirche“ und der „Europäischen Orgelakademie“ Saarlouis-Lisdorf. Darüber hinaus initiierte er die Konzertreihe und die Reihe der samstäglichen Orgelmatineen in St. Ludwig Saarlouis.

Der Eintritt ist frei – eine Spende für die Kirchenrenovierung wird erbeten. Die Kirche ist geheizt. (tr)