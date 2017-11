Adventsbasar im Tierheim Trier

TRIER. Auch in diesem Jahr − konkret am 25. November ab 13 Uhr − veranstaltet das Tierheim Trier erneut seinen traditionellen Adventsbasar auf dem Gelände des Tierheims in Trier-Zewen. Und wie gewohnt wird der Erlös des Basars den hier untergebrachten Tieren zugute kommen. Damit der Ertrag möglichst hoch ausfällt, haben die vielen freiwilligen Helfer eifrig für eine attraktive Tombola gesammelt. Und natürlich wird es auch wieder selbst gemachte Adventskränze und selbstgebackenen Kuchen geben. (rl)



