Adventskonzert der Musikschule

TRIER. Bei dem traditionellen Adventskonzert der städtischen Karl-Berg-Musikschule am Samstag, 9. Dezember, 16 Uhr, im Kammermusiksaal in der Paulinstraße 42 b in Trier-Nord, treten die jüngsten Absolventen einzelnen oder in verschiedenen Ensembles auf. Sie präsentieren besinnliche Musik zur Vorweihnachtszeit. Weitere Informationen zu diesem und weiteren Konzerten der Musikschule im Internet auf musikschule-trier.de.



