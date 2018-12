TRIER. Das Adventskonzert des Polizeipräsidiums Trier ist mittlerweile eine Tradition in der ältesten Stadt Deutschlands. Am Dienstag, 4. Dezember, 19 Uhr, laden Polizeipräsident Rudolf Berg, die evangelische Kirchengemeinde Trier und die Polizeiseelsorge in die Konstantin-Basilika ein. Der Eintritt ist kostenlos. Um eine Spende für das nestwärme-Projekt “Ambulante Brückenpflege” wird gebeten.

Das Landespolizeiorchester unter der Leitung von Christian Küchenmeister, die Mezzosopranistin Judith Christ und Basilika-Organist Martin Bambauer sind die Höhepunkte des Benefizkonzertes, das in diesem Jahr zum 14. Mal in Trier stattfindet. Abgerundet wird das Programm mit Wortbeiträgen von Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim.

Auf dem Programm stehen Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Luigi Cherubini, Georges Bizet aber auch zeitgenössischen Komponisten wie John Stevens oder Leonard Cohan. Wie gewohnt wird es neben den abwechslungsreichen Darbietungen des 37-köpfigen Landespolizeiorchesters mit seinem Dirigenten Christian Küchenmeister solistische Einlagen verschiedener Orchestermusiker, des Organisten und der Mezzosopranistin geben.

Mit dem Benefizkonzert möchte sich die Polizei bei den Menschen der Region für die Zusammenarbeit, die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen im Jahr 2018 bedanken. Der Dank ist wiederum mit einem Benefizanliegen verbunden.

In diesem Jahr wird um Spenden für das Projekt “Ambulante Brückenpflege” des nestwärme e.V. gebeten, der sich seit vielen Jahren um schwerkranke oder behinderte Kinder kümmert. Das neue Projekt “Ambulante Brückenpflege” ist das bundesweit erste Angebot für Familien mit pflegeintensiven Kindern auf dem Weg von der Klinik nach Hause. Mit dem Projekt soll Eltern in der familiären Atmosphäre die Möglichkeit gegeben werden, die Pflege ihres Kindes zu erlernen und eine entsprechende Struktur zu Hause aufzubauen. Damit soll den Eltern die Angst und Sorge um ihre Kinder genommen werden.

Polizeipräsident Rudolf Berg lädt die Bürgerinnen und Bürger zu diesem außergewöhnlichen Konzerterlebnis ein und würde sich freuen, wenn viele Menschen das Konzert in der Konstantin-Basilika besuchten. (tr)



