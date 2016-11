Adventskonzert des Polizeipräsidiums Trier

TRIER. Traditionell veranstaltet das Polizeipräsidium Trier auch in diesem Jahr ein Adventskonzert mit dem Polizeiorchester Rheinland-Pfalz. Mit diesem Konzert möchte sich die Polizei bei den Menschen der Region für die Zusammenarbeit, die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen im Jahr 2016 bedanken. Das Polizeiorchester unter der Leitung von Stefan Grefig wird gemeinsam mit Kantor Martin Bambauer und Solistin Jana Sell ein anspruchsvolles musikalisches Programm präsentieren. Polizeipräsident Lothar Schömann lädt darum auch im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde Trier und der Polizeiseelsorge zum diesjährigen Adventskonzert am kommenden Dienstag, 6. Dezember, 19 Uhr, in die Konstantinbasilika ein. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende zu Gunsten der Villa Kunterbunt und der Evangelischen Kindertagesstätte “Wichernhaus” in Trier gebeten. (tr)

