Adventskonzert zugunsten der Villa Kunterbunt

TRIER. Am kommenden Sonntag, 10. Dezember, lädt der Chor Klangvolk um 15 Uhr zum Adventskonzert mit offenem Singen in die Kirche St. Josef in der Feldstraße ein. Mit den Spenden der Konzertbesucher unterstützt der gemischte Chor für Rock, Pop, Jazz und Weltmusik aus Konz bereits zum zweiten Mal die Arbeit des Nachsorgezentrums Villa Kunterbunt.

“Wir waren uns im Chor schnell einig, dass unsere diesjährige Benefizaktion erneut der Villa Kunterbunt zugutekommen soll. Als Nachsorgezentrum für krebs-, chronisch- und schwerstkranke Kinder und deren Familien leistet die Villa Kunterbunt großartige Arbeit für die Familien in der Region”, so Chormitglied Georg Brauweiler.

Über das erneute Angebot des Konzer Chors freut sich Christoph Block, Leiter und Geschäftsführer des Nachsorgezentrums Villa Kunterbunt, sehr. “Damit leistet der Chor einen wichtigen Beitrag dazu, dass unser therapeutisches Team aus Psychologen, Sozialdienst, Ernährungsberatung, Ergotherapie, Physiotherapie, Heilpädagogik ihrer wichtigen Arbeit nachgehen können. Wir betreuen jährlich mehr als 550 Kinder und deren Familien in unserem Nachsorgezentrum und sind dabei auf Spenden angewiesen.” (tr)



