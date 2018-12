Adventsmusik im Dom

TRIER. Am kommenden Samstag, 8. Dezember, 17 Uhr, gestalten der Kathedraljugendchor Trier und die Trierer Domsingknaben die Adventsmusik “Advent im Dom – Musik und Wort”. Zu hören sind Chor- und Orgelwerke von Lukas Osiander, David Willcocks, Johann Sebastian Bach, Max Reger, Edvard Grieg, Urmas Sisask, Jaakko Mäntyjärvi und Friedrich Silcher. Die Chöre singen unter der Leitung von Domkapellmeister Thomas Kiefer. An der Orgel spielt Domorganist Josef Still. Die Texte spricht Domvikar Marco Weber. Der Eintritt zur Adventsmusik ist frei. (tr)



