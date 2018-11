TRIER. Am kommenden Samstag, 1. Dezember, gestaltet der Mädchenchor am Trierer Dom die Adventsmusik “Advent im Dom – Musik und Wort”. Zu hören sind Chor- und Orgelwerke von Percy Whitlock, Jan-Ǻke Hillerud, Thomas Kiefer, Harrison Oxley, John Rutter, Wolfram Buchenberg, Johann Sebastian Bach, Ola Gjeilo, Andrew Carter, André Caplet und Otto Olsson.

Der Mädchenchor singt unter der Leitung von Domkantorin Christina Elting. An der Orgel spielt Domorganist Josef Still. Die Texte spricht Domvikar Matthias Struth. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. (tr)



