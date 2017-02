Änderung der Busumleitung in Kasel

KASEL. Ab Montag, 13. Februar, 13.30 Uhr, ändert sich die Busumleitung in Kasel. Im nächsten Bauabschnitt werden die Busse wieder über die Feller Straße in beide Richtungen geführt. Die Fahrzeuge werden mit einer Ampelregelung an der Haltestelle ‟Kasel Wasserhäuschen“ vorbeigeführt, fahren weiter über die Feller Straße und Schulstraße die normale Route. Für die Dauer des Bauabschnitts wird die Haltestelle ‟Kasel Wasserhäuschen“ aufgehoben. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Feller Straße eingerichtet.

Für Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 zur Verfügung. (tr)

Drucken