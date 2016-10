AfD eröffnet Bürgerbüro für die Region

REGION/TRIER. Mit einer Feierstunde haben die beiden AfD-Landtagsabgeordneten der Region Trier ihr neues Bürgerbüros in der Bahnhofstraße eröffnet. Dabei konnten Jens Ahnemüller (Konz) und MdL Michael Frisch (Trier) neben zahlreichen Gästen auch den Vorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion Uwe Junge begrüßen. In seiner Ansprache betonte Junge, seine Fraktion habe sich in den ersten Monaten ″sehr schnell in die Landtagsarbeit eingefunden und mache gemeinsam mit einem hochmotivierten Team einen hervorragenden Job″. Über die Eröffnung des ersten AfD-Bürgerbüros in Trier freue er sich.

Frisch wies darauf hin, dass der AfD ″die Nähe zu den Bürgern besonders am Herzen liege″. ″Wir wollen die Sorgen und Meinungen der Wähler aufgreifen und ihnen in der Politik eine Stimme verleihen″, so Frisch. Das neue Bürgerbüro leiste dazu einen wichtigen Beitrag. Es solle Anlaufstelle für die Menschen in der Stadt und der Region Trier sein und biete die Gelegenheit, mit den gewählten Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. ″So kann auch der allgemeinen Politikverdrossenheit entgegengewirkt werden″, betonte Frisch.

Ahnemüller erklärte, mit der Eröffnung des Bürgerbüros am symbolträchtigen Tag der Deutschen Einheit manifestiere sich ″der Anspruch der AfD, inhaltlich neue Impulse in der Politik zu setzen und die Interessen der Bürger und unseres Landes wieder in den Mittelpunkt zu stellen″. Eine lebendige Demokratie brauche das Engagement der Menschen, und dazu lade man sie ein.

Das AfD-Bürgerbüro befindet sich in der Bahnhofstraße 30 in Trier. Es ist Montag bis Mittwoch von neun bis 16 Uhr, Donnerstag von neun bis 19 Uhr sowie Freitag von neun bis zwölf Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Gesprächstermine mit den Abgeordneten werden nach Vereinbarung vergeben (Telefon: 0651-46863710 oder 0651-46863711 oder E-Mail: afd.trier@web.de). (tr)