AfD fordert Bürgerentscheid zur Marx-Statue

TRIER. In der kommenden Woche, 6. April, wird der Stadtrat abschließend über die Karl-Marx-Statue entscheiden. Nachdem zunächst die Annahme des Geschenks der Volksrepublik China beschlossen worden war, wurden anschließend weitere Verhandlungen über Größe und Standort mit den chinesischen Gebern geführt. Demnach soll nun eine um 80 Zentimeter kleinere Statue am Simeonstiftsplatz aufgestellt werden. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung kündigt der Landtagsangeordnete Michael Frisch, Vorsitzender der AfD im Trierer Rat, eine Initiative seiner Fraktion an: Die AfD will einen Bürgerentscheid nach Paragraf 17 der Gemeindeordnung initiieren.

“Die geplante Verringerung der Höhe unter Beibehaltung des Standorts ist vollkommen ungeeignet, die von verschiedenen Seiten vorgetragenen Bedenken zu zerstreuen. Ob 6,30 Meter oder 5,50 Meter, es bleibt ein überdimensioniertes Monument am falschen Platz. Die jetzt vorgenommenen marginalen Änderungen als guten Kompromiss zu bezeichnen, ist geradezu absurd. Sollten CDU und Grüne sie zum Anlass nehmen, ihre bisher zumindest teilweise kritische Haltung aufzugeben, dann verlieren sie jede Glaubwürdigkeit”, betont Frisch in einer Pressemitteilung vom gestrigen Donnerstag.

Die Einwände der AfD-Fraktion gegen dieses Projekt seien zwischenzeitlich durch die Stellungnahmen zweier großer Verbände bestätigt worden. So habe die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte dem Trierer Rat vorgeworfen, die Menschenrechtsverletzungen in China zu ignorieren. Auch die Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft, ein Dachverband von mehr als 30 Opferverbänden und Menschenrechtsorganisationen, habe die Entscheidung für die Marx-Statue kritisiert. Sie habe auf die im Namen von Karl Marx errichteten Diktaturen, die Millionen von Menschenleben gefordert hätten, hingewiesen. Die Opfer des Kommunismus, so der Verband, warteten vergeblich auf ein Mahnmal.

“Gerade angesichts solcher Kritik sind wir der Meinung, dass die Trierer selbst über diese Frage entscheiden sollten. Falls der Rat tatsächlich einen Marx-Koloss im Herzen unserer Stadt beschließt, werden wir deshalb den Antrag auf einen Bürgerentscheid gemäß Paragraf 17 der Gemeindeordnung stellen. Dieser ließe sich beispielsweise im Zusammenhang mit der Bundestagswahl ohne zusätzlichen Aufwand realisieren. Zudem werden wir beantragen, im Falle einer Realisierung des Projekts eine Gedenktafel an die Opfer marxistischer Ideologie am Denkmal zu installieren. Eine einseitige und undifferenzierte Marx-Glorifizierung wäre geschichtsvergessen und respektlos gegenüber dem Leid dieser Menschen”, kritisiert der AfD-Chef das Vorhaben. (tr)



Drucken