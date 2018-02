AfD-Fraktion fordert medizinische Alterskontrollen

TRIER. Für die Stadtratssitzung am 7.Februar hat die AfD-Fraktion einen Antrag eingebracht, der medizinische Alterskontrollen bei allen unbegleiteten, angeblich minderjährigen Flüchtlingen durch das Jugendamt verpflichtend macht, sofern es sich bei diesen nicht zweifelsfrei um Kinder handelt oder keine gültigen Ausweispapiere vorliegen.

AfD-Fraktionsvorsitzender und MdL Michael Frisch kritisiert, dass das Jugendamt der Stadt Trier in den vergangenen Jahren in keinem einzigen Fall die Durchführung solcher Kontrollen angeordnet habe, obwohl diese bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern in Zweifelsfällen im SGB VIII vorgeschrieben seien. Darin sieht er einen klaren Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen.

Im Gegensatz dazu habe das Saarland im vergangenen Jahr über 500 Röntgenuntersuchungen veranlasst und dabei fast die Hälfte der betroffenen Personen als volljährig eingestuft. Die AfD-Fraktion fordere daher in ihrem Antrag das Trierer Jugendamt auf, in Zukunft alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um angesichts zumeist fehlender Passdokumente eine möglichst zuverlässige Altersbestimmung bei den nach eigener Auskunft Minderjährigen zu erreichen. (tr)



