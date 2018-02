AfD lädt ein zum Bürgertreff

TRIER. Zu seinem monatlichen Bürgertreff lädt der Kreisverband Trier der Alternative für Deutschland am Freitag, dem 16.Februar, um 19 Uhr in das Restaurant Postillion, Herzogenbuscherstraße 1 in Trier ein.

Der Trierer AfD-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Michael Frisch berichtet über neue Entwicklungen in der Landespolitik und stellt sich den Fragen der Besucher. Auch aktuelle kommunalpolitische Themen kommen zur Sprache.

Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen. (tr)



