AfD Trier – Weiter Frisch

TRIER. Michael Frisch bleibt der starke Mann in der Trierer AfD. Der Parteitag lehnte am Montagabend einen Antrag von Peter Johannes Becker auf Trennung von Amt und Mandat ab. Frisch ist Landtagsabgeordneter in Mainz, Mitglied im Landesvorstand der Partei und zugleich Trierer AfD-Chef und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Becker, Beisitzer im Trierer AfD-Vorstand, hatte die Trennung von Amt und Mandat gefordert, “um eine weitere Machtzementierung durch ausufernde Ämter- und Mandats-Anhäufungen auf wenige Personen zu unterbinden”. Zudem sollte der Vorstand künftig aus drei Köpfen bestehen. Auch diesen Vorstoß Beckers verwarf der Parteitag. Frisch bleibt alleiniger Kreisvorsitzender der AfD Trier.

“Ich reiße mich wirklich nicht um die Arbeit – etwa ehrenamtlich im Stadtrat”, sagte Frisch gegenüber dem reporter. “Wir sind aber personell nicht so aufgestellt, dass wir aus dem Vollen schöpfen können.” Die Kritik Beckers kann Frisch nachvollziehen. “Natürlich liegt eine Gefahr drin, wenn viele Ämter in einer Person zusammengezogen sind.” Der AfD fehlten aktuell jedoch die personellen Alternativen, um das zu ändern, “ohne dass die Qualität in der Arbeit Schaden nimmt”.

Die Überarbeitung der seit 2013 gültigen Satzung nahm der Parteitag an. Demnach können einzelne Mitglieder künftig außerordentliche Versammlungen einberufen, um personelle Änderungen im Vorstand durchzusetzen. “Die alte Satzung war mit heißer Nadel gestrickt”, so Frisch, “wir haben sie jetzt aktualisiert und auch demokratischer gemacht.” Er selbst wird sich im kommenden Jahr zur Wiederwahl stellen – dann erst stehen die turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstandes an.

Erneut in den Vorstand gewählt wurde Mario Hau, der im Sommer sein Amt niedergelegt hatte, “um sich”, so Frisch, “auf den Wahlkampf zu konzentrieren”. Hau wird für seine Öffentlichkeitsarbeit von der Bundes- und Landespartei bezahlt. Auch hier wollte Becker eine Änderung durchsetzen. “Ebenso wird es bezahlten Mitarbeitern der Partei untersagt, Ämter im Vorstand auszuüben”, lautete sein Antrag, der vom Parteitag aber ebenfalls zurückgewiesen wurde. (et)



Drucken