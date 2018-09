AfD und Identitäre Bewegung Seite an Seite?

TRIER. Für die Trierer Bundestagsabgeordnete Katrin Werner ist der Beweis erbracht: “Die AfD Trier-Saarburg arbeitet mit der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB) zusammen.” Das teilte die Abgeordnete in einer Pressemitteilung mit.

“Auf einer sogenannten Friedensdemonstration der Rechtsaußen-Partei in Hermeskeil wurden Ordner eingesetzt, die deutlich als Anhänger der IB erkennbar waren. Einer der Ordner war Leiter der völkisch-nationalistischen Gruppe in Trier, andere nahmen schon in der Vergangenheit an Demonstrationen und Veranstaltungen der IB teil“, sagt die Vorsitzende der LINKEN Trier.

Werner weiter: “Die AfD versucht immer wieder, die Verbindung zur Identitären Bewegung zu bestreiten. Vor dem aktuellen Hintergrund verwundert es nicht, dass der AfD-Landesvorsitzende Uwe Junge nun den rheinland-pfälzischen Innenminister wegen einer möglichen Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz angreift. Eine Formierung des rechtsextremen Spektrums unter Anführung der AfD ist nicht mehr zu übersehen. Es wird Zeit sich dieser Entwicklung entschlossen in den Weg zu stellen. Wir müssen die Demokratie gegen diese Organisationen verteidigen.“

Der Trierer Landtagsabgeordnete und stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Michael Frisch war bei der besagten Kundgebung nicht dabei, weshalb er dazu auch keine Stellung beziehen kann. Für den Kreisverband Trier sei “völlig klar, dass es zu keinem Zeitpunkt irgendeine Zusammenarbeit mit der IB gegeben hat bzw. geben wird.” Als stellvertretender AfD-Landesvorsitzender könne er aber versichern, “dass der Landesvorstand den Fall selbstverständlich sorgfältig prüfen und sich anschließend dazu äußern wird.”

Darüber hinaus weist er darauf hin, dass sich Katrin Werner “im sprichwörtlichen Glashaus” befinde: “Die Linke hat in Trier in der Vergangenheit nachweislich mehrfach und ganz offiziell mit der DKP zusammengearbeitet, die im Gegensatz zur IB vom Verfassungsschutz nicht nur beobachtet, sonder als eindeutig verfassungsfeindlich eingestuft wird.” (-flo-)



